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Nijerya'nın ABD'ye "AFRICOM'un merkezini Afrika'ya taşıması" çağrısı ülkede farklı tepkilere neden oldu

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin, ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığının (AFRICOM) merkezinin Afrika'ya taşınması çağrısı, ülkede farklı tepkilerle karşılandı.

Nijerya'nın ABD'ye
AA

Nijerya Profesyonel Güvenlik Başkanı Kabiru Adamu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Buhari'nin ABD'ye çağrısının siyasi analistler ve Nijeryalılar tarafından şaşkınlıkla karşılandığını belirtti.

Adamu, daha önce eski Devlet Başkanı Olusegun Obasanjo döneminde Nijeryalıların böyle bir karara karşı çıktığını ancak son zamanlarda diğer Afrika ülkelerinde de artan güvenlik sorunlarına bakıldığında, böyle bir isteğin yerinde olduğunu söyledi.

AFRICOM'un merkezinin Afrika'ya taşınmasının önemli olduğunu ifade eden Adamu, "Bu karar, Afrika'daki bazı güvenlik sorunlarının azaltılmasına yardımcı olacak. Son zamanlarda terör gruplarının çoğu Sahel bölgesine geçti, Nijerya ve Çad Gölü Havzası da bununla uğraşıyor." dedi.

Adamu, ABD'nin AFRICOM'u Afrika'ya taşıması konusunda stratejik olması ve kapasitesinin yanı sıra güvenlik sorunlarının arttığı bir ülkeyi tercih etmesi gerektiğine işaret ederek bu ülkelerin Nijerya, Çad veya Mali olabileceğini söyledi.

Nijerya'da Güvenlik ve İstihbarat Uzmanı Dr. Yahuza Ahmad Getso, Buhari'nin isteğinin yanlış bir karar olduğunu ifade ederek AFRICOM'un ana amacının Afrika'yı korumak olmadığını ancak ABD'yi tehdit edecek bazı unsurları korumak olduğunu belirtti.

Getso, AFRICOM'un Afrika'ya taşınmasını kıtada Avrupa ülkelerinin istihbarat raporu ve savaş ekipmanları tedarikinde kolaylık sağlayacağını kaydetti.

Güvenlik Uzman Richie Joseph ise Buhari'nin bu çağrısının yerine, ABD ve diğer gelişmiş ülkelerin, silah alma konusunda insan hakları ihlalleri bahanesiyle Afrika ülkelerine uyguladığı bazı kısıtlamaları kaldırma çağrısı yapmasının daha iyi olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Joseph, ayrıca ABD'den Afrika'yı terörize edenlerin nerede olduğu konusunda da bize bilgi vermelerini istemesi gerektiğini kaydetti.

Nijerya Devlet Başkanı Buhari, dün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile çevrim içi yaptığı görüşmede, AFRICOM'un merkezinin Afrika'ya taşınması çağrısı yapmıştı.

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