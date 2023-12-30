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        Haberler Spor Futbol Nijerya'nın kadrosu açıklandı: Süper Lig'den 3 isim var! - Futbol Haberleri

        Nijerya'nın kadrosu açıklandı: Süper Lig'den 3 isim var!

        Fenerbahçeli Bright Osayi Samuel, Kasımpaşalı Kenneth Omeruo ve Sivassporlu Ahmed Musa, Nijerya'nın Afrika Kupası kadrosunda yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2023 - 10:21 Güncelleme: 30.12.2023 - 10:21
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        Nijerya'nın kadrosu açıklandı!
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        Nijerya Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası kadrosunu açıkladı.

        Kadroda Süper Lig'den de 3 isim yer aldı. Fenerbahçe'den Bright Osayi Samuel, Kasımpaşa'dan Kenneth Omeruo ve Sivasspor'dan Ahmed Musa, Nijerya'nın kadrosunda kendilerine yer buldu.

        Afrika Uluslar Kupası, 13 Ocak - 11 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek.

        İşte Nijerya'nın kadrosu:

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