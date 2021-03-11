Nijerya'nın Niger eyaletinde silahlı saldırılar nedeniyle okullar kapatıldı

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Niger Eyaleti Eğitim Komiseri Hajia Hannatu Jibrin Salihu, yaptığı yazılı açıklamada, artan silahlı saldırılar ve öğrenci kaçırmaları nedeniyle eyaletteki tüm ortaöğretim kurumlarının 11-26 Mart tarihlerinde kapalı kalması kararı alındığını ifade etti.

Salihu, bu sürede eyaletteki güvenlik güçlerinin risk değerlendirmesi yapacağını ve sürdürülebilir güvenliğini yeniden tesis edilmesi için adımlar atılacağını kaydetti.

Silahlı kişiler, 17 Şubat'ta Niger eyaletinin Kagara bölgesindeki bir yatılı okuluna saldırı düzenlemiş, 27 öğrenci ile 3'ü öğretmen 15 sivili kaçırmış ve 2 öğrenciyi öldürmüştü.