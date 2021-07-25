Nijerya okul baskını: 28 öğrenci serbest bırakıldı 0:00 / 0:00

Reuters / HABERTURK.COM

Silahlı kişilerin kaçırdığı öğrencilerin bulunduğu okul ise Bethel Baptist Lisesi.

Bu ayın başlarında gerçekleşen saldırı, kış başlangıcından bu yana Nijerya'nın kuzeybatısında radikal militanlar ve daha yakın zamanda suç çeteleri tarafından gerçekleştirilen 10’uncu toplu okul kaçırma olayından sadece biriydi.

28 çocuk, kaçırıldığı ilk baskından iki gün sonra serbest bırakıldı. Ebeveynler Reuters okula genellikle 180 öğrencinin devam ettiğini ve kaçırıldıkları esnada sınavda olduklarını söyledi

Rahip Ite Joseph Hayab, Reuters'e telefonda verdiği demeçte, "Bu sabah yirmi sekiz öğrenci serbest bırakıldı. Öğrencilerin çoğu daha önce kaçtı ama 81'i hala esaret altında." açıklamasını yaptı.

Polis ve Kaduna Eyalet İç güvenlik ve İçişlerinden Sorumlu Komiser, Reuters’ın yorum talebine cevap vermek için henüz müsait olmadığını söyledi.

Kaçırılanlar arasında kızının da bulunduğu bir ebeveyn Radika Bivan, 28 kişinin serbest bırakıldığını doğruladı ancak çocuğunu aralarında görmediğini söyledi.

Nijerya’da adam kaçırmalardan önce cihatçı grup olan terör örgütü Boko Haram ve daha sonra onun kolu olan Batı Afrika Eyaleti İslam Devleti (ISWAP) tarafından gerçekleştirildi. Daha sonra ülkedeki suç çeteleri tarafından da ‘‘kullanılan taktik’’ kapsamında okullara silahlı baskınlar düzenlendi.