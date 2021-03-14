Nijerya: Ordu üssünün yanındaki okuldan onlarca öğrenci kaçırıldı

Njierya'nın kuzeyindeki Kaduna eyaletinde bulunan bir kolejde öğrenim gören onlarca öğrencinin silahlı saldırganlar tarafından kaçırıldığı bildirildi.

Saldırganların Mando kentindeki koleje gece saatlerinde saldırdıkları açıklandı.

Eyalet yetkilileri, 180 öğrenci ve personelin sabaha karşı Nijerya Ordusu tarafından kurtarıldığını, ancak 30 dolayında öğrencinin hala kayıp olduğunu aktardı.

Bir askeri eğitim akademisinin yanında yer alan Federal Orman Makineleri Koleji'ne yönelik saldırının arkasında kimin olduğu henüz bilinmiyor.

Kuzey Nijerya'da okullara düzenlenen saldırılarda 800 öğrenci kaçırıldı ve hepsi saldırganlarla yapılan müzakerelerin ardından serbest bırakıldı.

Saldırganların okula ateş açarak girdikleri ve okuldakilerin yandaki askeri eğitim akademisinde tatbikat yapıldığını düşündüğü bildirildi.

Görgü tanıkları, askerler okula geldiğinde saldırganların kaçtığını ve askerlerin tanklar ve helikopter eşliğinde öğrencileri kurtarmaya çalıştığını aktardı.

Abuja'daki BBC Muhabiri Ishaq Khalid, büyük bir kent yakınlarındaki bir okulun ilk kez hedef alındığını söyledi. Daha önceki çoğu kaçırma olayı uzak yerlerdeki okullarda gerçekleşmişti.

Muhabirimiz, bir askeri tesise bu kadar yakın bir yere düzenlenen saldırının, ülkedeki güvensizlik ortamını düzeltme sözü veren Nijerya Ordusunu küçük düşürdüğünü söylüyor.

Hem federal hükümet hem de Kaduna eyaleti yönetimi, silahlı çetelerle müzakere yapılmasına karşı olduklarını söylüyor. Bu çetelerin birçoğu fidye ödemelerinden gelir elde ediyor.

Kaduna eyaleti makamlarının hazırladığı resmi rapora göre geçen yıl eyalette 3 bin kişi silahlı çetelerce öldürüldü ya da kaçırıldı.