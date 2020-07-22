Nijerya Polis İşleri Bakanı Kovid-19 şüphesiyle kendini karantinaya aldı

AA

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Polis İşleri Bakanlığı Sözcüsü Seyi Odutayo, yaptığı açıklamada, Dingyadi'nin geçen hafta Kovid-19 testi pozitif çıkan Dışişleri Bakanı Onyeama ile görüştüğünü belirtti.

Odutayo, Dingyadi'ye yapılan ilk Kovid-19 testinin negatif çıktığını kaydederek, Kovid-19'un protokollerine göre kendini karantinaya aldığını ve daha sonra yeniden testi yaptıracağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama, geçen hafta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kendisine yapılan dördüncü Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Nijerya'da şimdiye kadar 37 bin 801 Kovid-19 vakası görüldü, 805 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.











-bashal