Nijerya’da seller: Beş ayda 600 kişi öldü, 200 bin ev yok oldu, 1,3 milyon kişi yerinden edildi

Elsa Maishman | BBC News

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Nijerya Afet Yönetim Bakanlığı bu yılki yağışların “karşı konulamaz bir felakete” yol açtığını söyledi.

Bakanlık, bütün uyarılara rağmen eyalet yönetimlerinin yeterli önlemi almadığını da ekledi.

Batı Afrika ülkesinde on yıllardır görülmemiş seviyelerdeki yağışlar son beş ayda 600 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

1,3 milyon kişi yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kaldı, 200 binden fazla ev de yok oldu.

Yaz başında başlayan yağmurların Kasım sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Nijerya’da her yıl aynı dönemlerde yağmur yağsa da bu yıl yağmur sıra dışı bir yoğunluktaydı.

Hükümet bunda iklim değişikliğinin etkisi olduğunu söylerken uzmanlar bunun yarattığı hasarın kötü planlama ve yetersiz altyapıyla arttığını vurguluyor.

Bu yılki yağışlar tarlalarda da büyük hasara yol açtı.

Ülke genelde salgın hastalık, gıda ve yakıt kıtlığı endişeleri artıyor.

Pazar günü bir basın toplantısı düzenleyen Nijerya Afet Yönetim Bakanı Sadiya Umar Farouk, sellerden etkilenenlere yardım ulaştırmaya devam ettiklerini söyledi.

Ülkenin 36 eyaletinin 27’si bu yıl sellere maruz kaldı.

Farouk, problemin bir kısmının da her yıl sellerden sonra, su baskınına açık evlerine geri dönen insanlardan kaynaklandığını söyledi.

Fakat bu insanların çoğunun başka bir yere taşınacak maddi imkanı bulunmuyor.

Nijerya ekonomisi için geçen yıl epey zordu.

Enflasyon tüm zamanların rekorunu kırarken pek çok bölgede insanlar geçinmekte zorlandı.

Dünya Gıda Programı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, geçen yıl Nijerya’yı felaket seviyesinde açlıkla karşı karşıya olan altı ülke arasında göstermişti.