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Trabzonspor'un eski oyuncusu Ogenyi Eddy O., 25 Ağustos 2019'da Trabzonspor–Yeni Malatyaspor maçının ardından stadyumdan aracıyla ayrılırken, Akyazı Mahallesi'nde 15 yaşındaki Efe Ergün Kasım'a çarptı.

'ÇARPTI KÜFÜR EDEREK KAÇTI'

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Efe Ergün Kasım, kalçasının kırılmasına neden olan futbolcudan şikayetçi oldu. Trafiğe kalmamak için maçtan erken çıktığını ve yolun karşısına geçerken Ogenyi Eddy O.'nun kullandığı aracın aniden hızlandığını belirten Kasım, "Bana çarptıktan sonra ayağa kalktım, olayın heyecanıyla özür diledim. Bana küfür etti. Olay yerinden uzaklaştı" dedi.

'O GENÇ BENDEN ÖZÜR DİLEDİ'

Kazanın ardından verdiği ifadede çarptığı gencin aniden yola fırladığını ve kendisinden özür dilediğini belirten Ogenyi Eddy O. "Frene bastım ama mesafe kısa olduğu için duramadım. Araçtan indim. Benden özür diledikten sonra kalabalık toplandı. Ben de bir şey olmadığı gerekçesiyle olay yerinden uzaklaştım. Kesinlikle kaçmadım" dedi. Bu arada mağdur yakını ve görgü tanıklarının ifadesi alınarak dosyaya kondu.

AİLE UZLAŞMADI

Ortahisar İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan soruşturma dosyası, uzlaştırma bürosuna gönderildi. Uzlaşma kapsamında suçlar arasında yer alan 'taksirli yaralama' suçunun şüphelisi Ogenyi Eddy O.'nin mağdur tarafından affedilmedi. Uzlaşmayı kabul etmeyen küçük çocuğun ailesi şikayetini yeniledi. Denizlisporlu Ogenyi Eddy O. hakkında "taksirli yaralama" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Soruşturmacı savcı, Ogenyi Eddy O.'nin suçlu bulunması halinde ehliyetine el konulmasını istedi.