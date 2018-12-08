ABD, Avrupa ve Asya'dan alışık olduğumuz girişim yatırım haberlerinin en yenisi bu sefer Afrika'dan geldi. Nijeryalı lojistik girişimi olan Kobo360, 6 milyon dolarlık yatırım aldığını duyurdu. Girişimin aldığı yatırımı Gana, Togo ve Fildişi Sahili'ne genişlemek için kullanacağı belirtildi.
Kamyon şoförleri ile şirketleri bir araya getiren pazar yeri uygulaması olarak faaliyet gösteren Kobo360, yatırımını IFC-led, TLcom Capital ve Y Combinator'dan aldı. Gelinen noktada, mobil uygulamadan çıkarak bir platform haline geldiklerini kaydeden girişimin kurucusu Obi Ozor, küresel bir lojistik sistemi olmak istediklerini belirtti. Ürün taşımasına aracı olmanın yanında, şirketlere taşıttıkları ürünlerin takibini de sunduklarını kaydeden Ozor, bunun için kendi bünyelerinde bir yapay zeka yazılımı yarattıklarını aktardı. Tır sahibi olmanın masraflı bir seçenek olduğunu vurgulayan Kobo360 kurucusu Ozor, şirketlere maliyet avantajı sunduklarını bildirdi.
8 BİN SÜRÜCÜSÜ VAR
Kobo360, Uygulama üzerinden taşınan malları sigortalayan girişim, tır sürücülerine çeşitli eğitimler veriyor ve aylık ortalama 5 bin dolara kadar kazanç sağlıyor. 900 şirket ile çalışan Kobo360'ın sistemine 8 bin sürücü kayıtlı. Bu sürücülerin taşıdığı yükün toplam ağırlığı ise 155 milyon kilogram.
Kobo360'ın hitap ettiği Nijerya'nın lojistik sektörü 6 milyar dolar büyüklüğünde. Sektörün yüzde 99.4'ü karayolu taşımacılığından oluşuyor.
Afrika geneline ve oradan da dünyaya yayılmak isteyen isteyen girişimin hedeflediği sektörün büyüklüğü dünyada 8 trilyon doları buluyor. Lojistik sektörünün 2023 yılında ise 15 trilyon doları bulması bekleniyor. Pazarın büyüklüğü, Türkiye de dahil olmak üzere farklı coğrafyalardan bir çok girişimin rekabetine yol açmış durumda.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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