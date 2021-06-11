Nijeryalı Müslüman örgütlerden Filistinlilerin haklarının korunması çağrısı

AA

Müslüman örgüt temsilcileri, ortak basın toplantısı düzenleyerek Birleşmiş Milletler (BM) ve tüm insanları Filistinlilerin haklarını korumaya davet etti.

Uluslararası Müslüman Farkındalık Örgütü Başkanı Waheed Atoyebi, yaptığı açıklamada, masum Filistinlilerin sebepsiz yere öldürülmesinin, mülklerinin yok edilmesinin ve İsrail hükümetinin yasa dışı işgalinin durdurulması gerektiğini belirtti.

Filistinlilere karşı düzenlenen saldırıların endişe verici olduğunun altını çizen Atoyebi, "Nijeryalılar, Filistin'deki İsrail işgal güçleri tarafından insan hakları ve uluslararası yasaların açık ihlaline karşı." ifadesini kullandı.

Müslüman Haklar Örgütü Başkanı Azeez Adenle de İsrail'in 1993 Oslo Barış Anlaşması'na bağlı kalması durumunda, önerilen iki devletli çözümün İsrail-Filistin çatışmasını sona erdirmenin en iyi yolu olacağını söyledi.

Filistin'e ait toprakların İsrailli yerleşimciler tarafından kademeli olarak işgal edildiğini dile getiren Adenle, "Sahada olana göre iki devletli bir çözüme sahip olmak kesinlikle imkansız olacak." dedi.

Adenle, Filistinlilerin haklarının korunması için uluslararası örgütlere müdahale etme çağrısında bulundu.

Ramazan ayının başladığı 13 Nisan'dan bu yana Mescid-i Aksa ve çevresi ile işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde İsrail polisinin saldırıları nedeniyle ciddi bir gerilim yaşanıyor.