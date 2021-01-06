Nikaragua'da beyaz Bengal kaplanı yavrusu dünyaya geldi

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BBC'nin haberine göre Nikaragua'daki bir hayvanat bahçesinde dünyaya gelen ve Nieves adı verilen yavru kaplana Hayvanat Bahçesi Direktörü Eduardo Sacasa ve eşi tarafından bakılıyor.

Nieves'in doğumuna ilişkin konuşan Direktör Sacasa yavru kaplanın henüz bir haftalık olduğunu ve Orta Amerika ülkelerinde doğan ilk beyaz Bengal kaplanı olduğunu belirtti.

Sarı ve siyah renkli anne kaplan Dalila’nın yavrusu Nieves’si reddettiğini kaydeden Sacasa, Dalila'nın da 5 ay önce bir sirkten kurtarıldığını ve anne kaplanın Nieves’i beslemek için süt üretemediğini aktardı.

Sacasa'nın eşi Marina Argüello da Nieves'e her gün 3 saat keçi sütü verdiklerini dile getirdi.