Mobilya ayağı olarak kullanılmıştı... İlk kez görücüye çıktı

Mobilya ayağı olarak kullanılmıştı... İlk kez görücüye çıktı 0:00 / 0:00

DHA

İzmir Bergama'daki Pergamon Antik Kenti'nde bir asır önce bulunan, Olimpos tanrılarından önceki mitolojik döneme dayanan, çok hızlı koşma ile uçma yeteneğine sahip Titan Pallas ve tanrıça Stiks'in kızı, 'zafer tanrıçası' Nike heykeli, koruma amaçlı tutulduğu İzmir Arkeoloji Müzesi'nin deposundan çıkarıldı.

DHA'nın haberine göre '12 Ay 12 Sergi' projesi kapsamında sergilenmeye başlanan heykel, büyük ilgi gördü.

Geçmişte mobilyanın ayağı olarak kullanıldığı belirtilen heykel ile ilgili bilgi veren İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü Uzmanı Elvan Tural Tercan, "1925 yılında bulunmuş. Zaferle özdeşleşmiş Nike tanrıçasına ait bir eser. Olimpos'tan önceki tanrılardandır. Annesi ve babası, Zeus öncesi tanrılardan.

Törenlerde, zaferi simgeleyen tanrıçadır. Bergama'da bulunup, müzemize getirilmişti. 1 asır sonra da ziyaretçiyle buluştu. Mermer malzemeden yapılmış. Kutsal bir masaya ait ayak. İlgi çok yoğun. Ziyaretçi eserleri merak ediyor, bu da bizi mutlu ediyor" dedi.