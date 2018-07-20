Bursa'da, nikâh merasimi sırasında memurun, ''Eş olarak kabul ediyor musunuz?'' sorusunu cevapsız bırakıp üçlü çektiren damat, renkli görüntüler yaşanmasına sebep oldu.

İHA'nnı haberine göre olay Bursa'da bir nikah salonunda yaşandı. Nikâh kıyılacağı sırada, davetliler damada seslenip üçlü çektirmesini istedi. Damat, memurun, ''Eş olarak kabul ediyor musunuz?'' sorusuna cevap vermeden yerinden kalkıp, davetlilere doğru gitti. Burada konuklarla üçlü çektiren damat, daha sonra nikâh masasına oturup, coşkulu bir şekilde, ''Evet'' dedi. Salonda bulunanların alkışları eşliğinde nikah merasimi tamamlandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ