'Big Brother'ın yıldızı hayatını kaybetti 0:00 / 0:00

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Ülkemizde de bir dönem "Biri Bizi Gözetliyor" adıyla yayınlanan "Big Brother" adlı reality show ile adını duyuran Nikki Grahame'den acı haber geldi. Bir süredir anoreksiya nedeniyle tedavi altında olan Grahame'in yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Yıllar boyunca yeme bozukluğu ile mücadele eden Nikki Grahame'nin ölümünü, yakın arkadaşı Leon Dee, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile duyurdu.

Dee, yaptığı paylaşımda, "Büyük bir üzüntüyle, sevgili arkadaşımız Nikki'nin hayata veda ettiğini bildiriyorum. Bu kadar değerli birinin bu kadar genç yaşta bizden alındığını bilmek kalbimizi kırıyor. Nikki, sadece milyonlarca insanın hayatına değil, onu çok özleyecek arkadaşlarının ve ailesinin hayatına da dokundu" ifadelerini kullandı.

Mesajda, ünlü yıldızın ailesi ve yakınlarına özel hayatın gizliliği konusunda saygı gösterilmesi de istendi.

Nikki Grahame, 2006 yılında katıldığı "Big Brother" yarışmasının en sıra dışı yarışmacılarından biri olarak tanınmıştı. "Big Brother" adlı yarışmayı beşinci sırada bitiren Grahame, daha sonra "Princess Nikki" adlı kendi reality şovu için kamera karşısına geçmeye başlamıştı.