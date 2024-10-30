Nikola Jokic, triple double yaptı!

Denver'de forma giyen Nikola Jokic, deplasmanda karşılaştıkları Brooklyn Nets'i uzatmalarda 144-139 yendikleri maçta triple double yaptı.

Sırp oyuncu, 29 sayı, 18 ribaund ve 16 asistle oynayarak triple double yaptı.

NBA'de normal sezon 4 karşılaşma ile devam etti. Denver Nuggets, Barclays Center'da karşılaştığı Brooklyn Nets'i uzatmaya giden maçta 144-139'luk skorla mağlup etti ve 2. galibiyetini aldı. Denver'de Sırp basketbolcu Nikola Jokic 29 sayı, 18 ribaund ve 16 asistle oynayarak triple double yaparken, Jamal Murray ile Aaron Gordon da 24'er sayı ile mücadele etti. Bu sezonki 3. yenilgisini alan Brooklyn'de ise Dennis Schröder'in 28 sayı, 14 asist ve Cam Thomas'ın da 26 sayı, 3 asisti galibiyete yetmedi.