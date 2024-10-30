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        Haberler Spor Basketbol NBA Nikola Jokic, triple double yaptı - Basketbol Haberleri

        Nikola Jokic, triple double yaptı

        NBA'de Denver Nuggets deplasmanda oynadığı Brooklyn Nets'i uzatmaya giden maçta 144-139'luk skorla yendi. Denver'de Sırp oyuncu Nikola Jokic 29 sayı, 18 ribaund ve 16 asistle oynayarak triple double yaptı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 10:59 Güncelleme: 30.10.2024 - 10:59
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        Nikola Jokic, triple double yaptı!
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        Denver'de forma giyen Nikola Jokic, deplasmanda karşılaştıkları Brooklyn Nets'i uzatmalarda 144-139 yendikleri maçta triple double yaptı.

        Sırp oyuncu, 29 sayı, 18 ribaund ve 16 asistle oynayarak triple double yaptı.

        NBA'de normal sezon 4 karşılaşma ile devam etti. Denver Nuggets, Barclays Center'da karşılaştığı Brooklyn Nets'i uzatmaya giden maçta 144-139'luk skorla mağlup etti ve 2. galibiyetini aldı. Denver'de Sırp basketbolcu Nikola Jokic 29 sayı, 18 ribaund ve 16 asistle oynayarak triple double yaparken, Jamal Murray ile Aaron Gordon da 24'er sayı ile mücadele etti. Bu sezonki 3. yenilgisini alan Brooklyn'de ise Dennis Schröder'in 28 sayı, 14 asist ve Cam Thomas'ın da 26 sayı, 3 asisti galibiyete yetmedi.

        DALLAS'TA KYRİE IRVİNG'TEN 5 SAYI

        Dallas Mavericks, Target Center'da mücadele ettiği Minnesota Timberwolves'u 120-114'lük skorla yendi. Ligdeki 3. galibiyetini elde eden Dallas'ta Kyrie Irving 35 sayı, 5 asist, Luka Doncic 24 sayı, 9 asist ve P.J. Washington da 17 sayı, 8 ribaund ile oynadı. Bu sezonki 2. mağlubiyetini yaşayan Minnesota'da ise Anthony Edwards 37 sayı, 6 ribaund ve Julius Randle de 20 sayı, 7 asistle tamamladı.

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        NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

        Brooklyn Nets: 139 - Denver Nuggets: 144

        Minnesota Timberwolves: 114 - Dallas Mavericks: 120

        Utah Jazz: 96 - Sacramento Kings: 113

        Golden State Warriors: 124 - New Orleans Pelicans: 106

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