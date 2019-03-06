Nilay Toprak, 2. Sayfa programına konuştu:



Beni takip eden, kedim Yoldaş ile olan videolarımı bilirler. Benim kedim kısır, çiftleşemez… Çiftleşse dahi sokak kedisiyle çiftleştirmem. Hastalık kapar diye…



Eve giren kediyi de veterinere götürdük bakımını yaptırdık. O kedi sürekli bizim eve geliyor, gidiyor… Ben şaka amaçlı öyle bir video çektim. Aslında olan bir şey yok… Ben o kediyi eve kapatmadım.



Bizim bahçemizde 50 tane kedi var, komşularımızla birlikte bakıyoruz. O kedi bize sürekli gelip gidiyor, ben o kediyi eve aldım benim kedimle anlaşamayınca da saldım. Kendisi her zaman girip çıkıyor zaten eve…



Yanlış anlaşıldığım için pişmanım… Ben o hayvanı evime aldım, yemek verdim su verdim keşke herkes bunu yapabilse…