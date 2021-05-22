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Nilay Yeşiltepe kimdir? Nilay Yeşiltepe neden vefat etti?

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla balerin Nilay Yeşiltepe'nin hayatını kaybettiğini açıkladı. Dünya çapında aldığı sahnelerle tanınan Nilay Yeşiltepe'nin hayatı merak konusu oldu. Nilay Yeşiltepe kimdir? Nilay Yeşiltepe neden vefat etti?

Nilay Yeşiltepe kimdir? Nilay Yeşiltepe neden vefat etti?
AA

İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı, Uluslararası İstanbul Bale Yarışması kurucusu Nilay Yeşiltepe yaşamını yitirdi. Nilay Yeşiltepe'nin hayatı hakkında merak edilenleri haberimizde derledik...

NİLAY YEŞİLTEPE NEDEN VEFAT ETTİ?

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden yapılan açıklamaya göre Yeşiltepe, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayata gözlerini yumdu. Bir süredir kanserle mücadele eden Nilay Yeşiltepe 1980 yılında Hacettepe Üniversitesi, Ankara Devlet Konservatuvarı, Bale Anasanat Dalı Bölümünden mezun olduktan sonra profesyonel kariyerine İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde dansçı olarak başladı.

NİLAY YEŞİLTEPE'YE DAİR MERAK EDİLENLER...

İstanbul, Paris ve Avrupa ülkelerinin tanınan sahnelerinde yer bulan Yeşiltepe, "Kuğu Gölü", "Giselle", "Uyuyan Güzel", "Don Kişot", "Copplia", "La Fille mal Gardee", "1001 Gece", "Paquita", "Les Sylphides", "La Bayadere", "Şehrazad" ve "Mavi Tuna" gibi eserlerde de dans etti.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde yıldız dansçı eğitmeni, sahnelenen eserlerin sorumlu eğitmeni, Dış ve Halkla İlişkiler Koordinatörü, sonrasında da İstanbul Devlet Opera ve Balesi müdür özel danışmanı olarak görev alan Yeşiltepe, Yeşiltepe 2008'de "Uluslararası İstanbul Bale Yarışması"nın kurucusu oldu.

Çeşitli jürilerde de yer alan Yeşiltepe, İstanbul Uluslararası Bale Yarışması ve Festivali’nin Sanat Yönetmeni sıfatıyla Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bünyesindeki görevine devam ediyordu.

Nilay Yeşiltepe'nin iki tane kız çocuğu olduğu biliniyor.

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