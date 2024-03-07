Nilgün Belgün eski eşini andı: Galatasaray Lisesi'nde öğretmendi

"ÜÇÜNCÜ EŞİM GALATASARAY LİSESİ'NDE ÖĞRETMENDİ"

Nilgün Belgün, üçüncü evliliğini gerçekleştirdiği 1995'te boşandığı Atilla Demircioğlu ile çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Takipçilerine adeta nostaljik bir yolculuğa çıkaran Belgün; "Üçüncü eşim Attila Demircioğlu. 1990'lar... İstanbul Gayrettepe Zeytin Sardunya yılları… İstanbul'un en eğlenceli geceleri orada geçerdi. Atilla çalar Fransızca şarkılar söylerdi. Aynı zamanda Galatasaray Lisesi'nde Fransızca Dil ve Edebiyat öğretmeniydi. (Şimdi Galatasaray Üniversitesi'nde öğretim görevlisi) Ben de bazen çıkar istek üzerine şarkı söylerdim o da bana eşlik ederdi. İstanbul'un gecelerinin en güzel olduğu yıllardı" ifadelerini kullandı.