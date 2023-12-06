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        Haberler Spor Voleybol Nilüfer Belediyesi-Oberbank Steelvolleys Linz: 3-0 (MAÇ SONUCU) - Voleybol Haberleri

        Nilüfer Belediyesi-Oberbank Steelvolleys Linz: 3-0 (MAÇ SONUCU)

        Nilüfer Belediyesi, CEV Kadınlar Challenge Kupası son 16 turu 2'nci maçında Avusturya´nın Oberbank Steelvolleys Linz takımını 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 21:34 Güncelleme: 06.12.2023 - 21:34
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        Nilüfer Bld. Avrupa'da çeyrek finalde!
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        Nilüfer Belediyesi, CEV Kadınlar Challenge Kupası son 16 turu 2'nci maçında Avusturya´nın Oberbank Steelvolleys Linz takımını sahasında 3-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Nilüfer Belediyesi´nin çeyrek finaldeki rakibi ise C.S.M. Lugoj - Tent Obrenovac eşleşmesinin galibi olacak.

        SALON: Cengiz Göllü

        HAKEMLER: Lemonia Moula, Kiril Stoyanov

        NİLÜFER BELEDİYE: Milenko, Merve Nur Öztürk, Aslı Ertek Aşçıoğlu, Cansu Bir (L), Lila Şengün, Nazlı Eda Kafkas, Eylül Akarçeşme (L), Gicquel, Künzler, Deniz Uyanık, Yordanova, Beliz Baskır

        OBERBANK STEELVOLLEYS LINZ: Botkin, Duvnjak, Stivers, Maass, Zinger, Ubiparip, Nunez, Hohenauer, Deisl, Sanpe (L), Trathnigg

        SETLER: 25-17, 25-18, 25-19

        SÜRE: 69 dakika (23´, 23´, 23´)

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