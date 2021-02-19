Bir Zamanlar Çukurova fragman var mı?

Nilüfer'i sinirlendiren yorum: Bu korona aşısı değil! - Magazin haberleri

HABERTURK.COM

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle Türkiye'de aşılama devam ediyor.

Önceki gün koronavirüs aşısı olan 65 yaşındaki şarkıcı Nilüfer, o an çekilen videosunu Instagram hesabından yayınladı.

"BU KORONA AŞISI DEĞİL"

Gönderisine, "Karar verdim, aşı oldum" notunu düşen sanatçı, şaşırtan bir tepkiyle karşılaştı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, Nilüfer'in paylaşımına, "Bu korona aşısı değil! Aşılar sol koldan Nilüfer Hanım. Bu ne şimdi?" yazıp, gülücük emojisi koydu.

"BEN MEME KANSERİ GEÇİRDİM"

Ünlü şarkıcı, takipçisinden gelen bu mesaja, "Hanımefendi ben meme kanseri geçirdim. Sol kol altındaki lenflerden işlem yapıldığı için aşı oraya yapılmadı. Gülünecek bir şey değilmiş değil mi?" sözleriyle yanıt verdi.

Şarkıcının yanıtı üzerinde takipçisi, Nilüfer'den özür diledi.