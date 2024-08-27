Nilüfer'in sahnede duygusal anlar
Nilüfer, yaz turnesi kapsamında verdiği konserlerde genç hayranlarından büyük ilgi görürken, sahnede gerçekleşen bir evlilik teklifine tanıklık ederek duygusal anlar yaşadı
Nilüfer, yaz turnesine hız kesmeden devam ediyor. Yaz boyunca KerkiSolfej organizasyonuyla gerçekleştirdiği konserlerde, Çeşme Açıkhava Tiyatrosu ve Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatrosu gibi mekanlarda hayranlarıyla buluştu.
"İLGİDEN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM"
Nilüfer, özellikle genç hayranlarının yoğun ilgisi karşısında mutluluğunu dile getirerek; "Beni bırakın Z kuşağı, alfa kuşağındakiler bile takip ediyor. Şaka bir yana, gençlerin şarkılarıma gösterdiği ilgiden dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
Konserin bir bölümünde evlilik teklifi eden bir çifte şahit olan Nilüfer, çifti sahneye davet etti. Gençlerin mutluluğu karşısında gözyaşlarını tutamayan Nilüfer; "Birbirinizin ellerini hiçbir zaman bırakmayın. Her koşulda birbirinize sevgi ve saygıyla bakın" sözleriyle genç çifte evlilik hakkında da tavsiyelerde bulundu.