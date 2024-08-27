Nilüfer'in sahnede duygusal anlar

Konserin bir bölümünde evlilik teklifi eden bir çifte şahit olan Nilüfer, çifti sahneye davet etti. Gençlerin mutluluğu karşısında gözyaşlarını tutamayan Nilüfer; "Birbirinizin ellerini hiçbir zaman bırakmayın. Her koşulda birbirinize sevgi ve saygıyla bakın" sözleriyle genç çifte evlilik hakkında da tavsiyelerde bulundu.