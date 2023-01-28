Nilüfer: Otobiyografim ölünce yayınlansın

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Nilüfer, Nişantaşı’nda bir restorandan çıkarken objektiflere yansıdı. Ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Nilüfer, 2023 yılında yoğun bir konser takvimi olduğunu anlatıp, "Her şey yolunda sağlık sıhhat da güzel. Konserler oluyor. Konserlerim var, daha çok Türkiye'de konserlerim var. Belki bir single çıkarabilirim yaz başında" dedi.