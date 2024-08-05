Nilüfer: "Sahne sanatçının vitrinidir"
Nilüfer, Altınoluk Amfi Tiyatro'da sahne aldı. Şarkıcı, sahnede duygusal anlar yaşadı
KerkiSolfej Organizasyonu ile gerçekleştirilen konserde hayranlarıyla buluşan Nilüfer, kendisine yoğun ilgi gösteren hayranları karşısında duygu dolu anlar yaşadı.
Her konserinde büyük bir hayran kitlesi ile karşılaştığını söyleyen Nilüfer; "Her şehirde aynı sevgiyle yıllardır beni karşılıyorsunuz. Bu sevginin tarifi olmaz, şükürler olsun ki yıllardır bu duyguyu hep bana yaşatıyorsunuz, iyi ki varsınız" diyerek sevenlerine teşekkür etti.
Konser boyunca geçmişten günümüze hit olmuş birçok parçasını sevenleriyle birlikte koro halinde seslendiren Nilüfer, sahnede giydiği iki farklı kıyafetle de göz kamaştırdı.
Sahnenin bir sanatçı için çok önemli olduğunu vurgulayan Nilüfer; "Benim sahnemde her şey dört dörtlük olması lazım. Sahne, sanatçının vitrinidir" dedi. Yaklaşık iki buçuk saat süren muhteşem performansını alkışlar eşliğinde noktalayan Nilüfer, müzikseverlerin yoğun isteği üzerine bis yaptı.