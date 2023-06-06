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Haberler Müzik Nilüfer: Yeter ki siz beni 30 yıl daha dinleyin - Magazin haberleri
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Nilüfer: Yeter ki siz beni 30 yıl daha dinleyin

Nilüfer, Zorlu PSM’de konser verdi. Ünlü şarkıcı, geceye 22 Şubat’ta gerçekleşmesi planlanan ve deprem felaketleri sebebiyle ertelenen konser için biletini iptal etmeyen seyircilerine teşekkür ederek başladı

Nilüfer: Yeter ki siz beni 30 yıl daha dinleyin - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Nilüfer, yaklaşık 2,5 saat süren konserde sevilen şarkılarını seslendirdi. Dinleyicilerine keyifli bir akşam yaşayan Nilüfer, gecede iki kostüm giydi.

Hayranlarıyla sohbet etmeyi de ihmal etmeyen Nilüfer, "Beni seviyor musunuz?" sorusuna aldığı, "Seni çok seviyoruz" yanıtıyla duygusal anlar yaşadı.

"YETER Kİ SİZ BENİ 30 YIL DİNLEYİN"

'Dünya Dönüyor', 'Mavilim', 'Kavak Yelleri', 'Taa Uzak Yollardan', 'Caddelerde Rüzgar', 'Mor Menekşe' gibi şarkılarından bir repertuvar oluşturan Nilüfer, Kayahan’ın parçalarını da seslendirdi.

Nilüfer, "Ben size bir 30 yıl daha şarkı söylerim. Yeter ki siz beni 30 yıl daha dinleyin..." diyerek, espri yaptı. Ünlü şarkıcı, kendisiyle özdeşleşmiş 'Geceler' adlı şarkısıyla ise final yaptı.

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