Nimes - Marsilya düellosu

Fransa Ligue 1 maçında Nimes ile Marsilya, 19 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 22:00. 3 puanlı Nimes 7. sırada bulunuyor, Marsilya 3 puana sahip ve 2. sırada. Ev sahibi Nimes, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Marsilya son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
İddaa'dan 156 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Nimes kazanırsa 3.75, beraberlik çıkarsa 3.50, Marsilya sahadan galip ayrılırsa 1.55 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.
Nimes önceki hafta Marsilya mücadelesinde 0-1 yenildi.
Marsilya, Standard Liege karşılaşmaında 3-0 yenildi.
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