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        Haberler Gündem 3. Sayfa Nimet Öğretmen hayatını kaybetti

        Nimet Öğretmen hayatını kaybetti

        Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren öğretmen Nimet Kamiloğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Nimet öğretmenin kardeşinin 21 yaşındaki oğlu Tekin Yeşilay ise üç gün önce aynı yerde hayatını kaybetmişti. Enis Yıldırım'ın haberi...

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 12.08.2023 - 12:17
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        Nimet Öğretmen hayatını kaybetti
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        Vakfıkebil Sağlık Meslek Lisesi öğretmeni Nimet Kamiloğlu kardeşi ve çocuklarını yanına alarak deniz kenarına indi. Hep birlikte denize giren aile üyelerinden bir süre sonra çığlıklar yükselmeye başladı. Çevreden yetişenler aile üyelerini tek tek denizden çıkardı.

        Bu sıra Tekin Yeşilay gözden kayboldu. Boğulma tehlikesi geçiren Nimet Kamiloğlu ise hastaneye kaldırıldı.

        Dalgıçlar uzun süren çalışma sonrasında Tekin Yeşilay'ın cansız bedenini sudan çıkardı.

        Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edilen Nimet Kamiloğlu ise tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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