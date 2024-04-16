Nina Agdal anne oluyor

"ÇILGINCAYDI"

Geçen ay verdiği bir röportajda Logan Paul ile tanışmasını anlatan Nina Agdal; "New York'ta bir etkinlikte tanıştık. Onun orada olduğunu görünce ona selam vermek zorundayım diye çığlık atıyordum. Onu yıllardır tanıyormuşum gibi hissettim ve işte bu noktadayız. Çılgıncaydı" demişti.