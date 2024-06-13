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        Haberler Dünyadan Nina Agdal'dan altı aylık hamilelik pozu - magazin haberleri

        Nina Agdal'dan altı aylık hamilelik pozu

        Dünyaca ünlü Danimarkalı model Nina Agdal, hamileliğinde 6'ncı aya girdiğini bikinili fotoğrafıyla açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2024 - 10:49 Güncelleme: 13.06.2024 - 10:49
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        Ünlü model Nina Agdal, ilk bebeğini beklemenin heyecanını yaşıyor. 32 yaşındaki Danimarkalı model, büyüyen karnının fotoğrafını paylaştı.

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        Bikinili fotoğrafını yayınlayan Agdal, hamileliğinin 6'ncı ayında olduğunu not etti. Elini karnının üstüne koyan ünlü model, büyük pırlanta taşlı nişan yüzüğünü de sergiledi.

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        Nina Agdal, profesyonel güreşçiye dönüşen 29 yaşındaki YouTuber Logan Paul ile birliktelik yaşıyor.

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        Nina Agdal ve Logan Paul, bebek bekledikleri haberini nisan ayında paylaşmıştı. Agdal paylaşımında, "Bir başka Paul bu sonbaharda geliyor" sözleriyle hamileliğini duyurmuştu.

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        Nina Agdal ve Logan Paul çifti Temmuz 2023'te İtalya'nın Como Gölü bölgesinde nişanlanmıştı.

        Mart ayında verdiği bir röportajda Logan Paul ile tanışmasını anlatan Nina Agdal, "New York'ta bir etkinlikte tanıştık. Onun orada olduğunu görünce ona selam vermek zorundayım diye çığlık atıyordum. Onu yıllardır tanıyormuşum gibi hissettim ve işte bu noktadayız. Çılgıncaydı" demişti.

        #Logan Paul
        #Nina agdal
        #Hamile
        #bebek
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