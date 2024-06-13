Nina Agdal'dan altı aylık hamilelik pozu

Nina Agdal ve Logan Paul çifti Temmuz 2023'te İtalya'nın Como Gölü bölgesinde nişanlanmıştı.

Mart ayında verdiği bir röportajda Logan Paul ile tanışmasını anlatan Nina Agdal, "New York'ta bir etkinlikte tanıştık. Onun orada olduğunu görünce ona selam vermek zorundayım diye çığlık atıyordum. Onu yıllardır tanıyormuşum gibi hissettim ve işte bu noktadayız. Çılgıncaydı" demişti.