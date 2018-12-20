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DUYGUSAL VEDA

hayatını kaybeden 18 yıllık sevimli dostu için duygusal bir mesaj yayınlayan oyuncu, “Bana neşe getiren sevimli meleğim, ruh eşim olduğunu düşünüyordum. Umarım sana güzel bir hayat verebilmişimdir. Sana elveda demek hayatımda yaşadığım en zor şeydi. Biliyorum ki bir parçam olarak nereye gidersem gideyim hep yanımda kalacaksın” mesajını yazmıştı.