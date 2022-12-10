'Nina', İstanbul ve Ankara'daydı

Seyircileri, Broadway kabare dünyasına götüren ‘Nina’ dans gösterisi İstanbul Fişekhane ve Ankara MEB Şura Salonu’ndaki performanslarıyla beğenildi.

Betina Dimitrova (Nina), Vasil Zolumov ve Teya Radeva’nın baş dansçı olduğu kalabalık bir ekip tarafından sahnelenen 'Nina' gösterisi, her ne pahasına olursa olsun meselelerini kendi çözmeyi tercih eden sıradan bir kızın hikayesini konu alıyor.