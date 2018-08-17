Niort - Orleans maçı rakamları

Niort ve Orleans, 17 Ağustos 2018 Cuma günü Fransa Ligue 2 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:00. Niort, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Orleans son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 183 kodlu maçı oynayanlar; Niort galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.00, Orleans galibiyet oranı 3.10. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Niort önceki hafta Ajaccio mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Orleans ise Nancy maçında 3-0 yenildi.

Niort, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Niort, kendi sahasında 4 gol attı, 2 gol yedi.

Orleans, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Orleans, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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