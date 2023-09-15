Nipah virüsü alarmı! Nipah virüsü nedir, belirtileri neler ve ölümcül mü? Türkiye'de nipah virüsü var mı?

Nipah virüsü alarmı! Nipah virüsü nedir, belirtileri neler ve ölümcül mü? Türkiye'de nipah virüsü var mı?

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Hindistan'da görülen Nipah virüsü belirtileri ve tedavi yöntemleri merak konusu oldu. En az 706 kişinin temaslı olduğu tespit edilen Hindistan'da 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Gelişmenin ardından "Nipah virüsü alarmı! Nipah virüsü nedir, belirtileri neler ve ölümcül mü ve Türkiye'de var mı?" sorularına yanıt aranıyor. İşte Nipah virüsü belirtileri...