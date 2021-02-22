Dünya Sağlık Örgütü DSÖ'den nipah virüsü yeni pandemi olabilir uyarısı geldi. Dünyayı alarma geçiren açıklama sonrasında nipah virüsü ile ilgili detaylar merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, nipah virüsü nedir? Nipah virüsü belirtileri ve tedavisi nelerdir? İşte merak edilen detaylar...

NİPAH VİRÜSÜ NEDİR?

Nipah virüsünün bilimsel adı "Nipah henipavirüs"tür. Virüs insan ve hayvanlarda yüksek ölüm oranlarına neden oluyor. Yarasa kaynaklı nipaviürs, hendra virüsü ile birlikte henipavirus cinsine aittir. Güney ve Güneydoğu Asya'da Nipah virüsünün neden olduğu çok sayıda hastalık salgını meydana geldi.

Nipah viürüsün, ephrin alt tipleri vücutta karmaşık bir ifade dağılımına sahiptir ve burada B3'ün bazı ön beyin alt bölgelerinde özellikle yüksek ekspresyona sahip olduğu belirtilmiştir.

NİPAH VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Nipah virüsü ilk olarak öksürükle belirti göstermeye başlar. Nipah virüsüne yakalananlar boğaz ağrısı, ateş ve beyin şişmesi şikayetiyle birlikte aşırı halsizlik ve yorgunluk hissediyor.

Hastalığın 45 günlük kuluçka süresinin belirtileri arasında baş dönmesi, uyuşukluk, değişmiş bilinç ve akut ensedaliti gösteren nörolojik işaretler takip edebilir.

NİPAH VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Güney Asya'da ölümlere neden olan virüsün henüz tedavisi bulunmuyor. Öte yandan ilacı henüz bulunmayan hastalığın aşısı da bulunmuyor.