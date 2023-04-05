2022-2023 eğitim-öğretim yılının son dönemine girilmesiyle gözler beraber 2. ara tatilin ne zaman başlayacağı sorusunun cevabına çevrildi. Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli depremler nedeniyle; ikinci ara tatilin tarihinin değişip değişmediği ve ne zaman yapılacağına ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...