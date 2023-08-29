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        Haberler Gündem 3. Sayfa Elazığ'da nişan atıldı! Kız babası öldürüldü! - Haberler

        Nişan atıldı! Kız babası öldürüldü!

        Elazığ'da kan donduran bir olay yaşandı. Nişan atma olayı sonrası çıkan kavgada, kız babası boynuna ve bileğine aldığı bıçak darbeleri ile hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 11:39 Güncelleme: 29.08.2023 - 11:51
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        Nişan atıldı! Kız babası öldürüldü!
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        Elazığ'da olay, gece saatlerinde Palu ilçesi Kalekent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ercan Yetiş, kızını bacanağının oğluna verdi.

        KONUŞMAK İÇİN AŞAĞI ÇAĞIRDILAR

        İHA'da yer alan habere göre bir süre sonra Yetiş’ın kızı, nişanı attı. Olayın ardından evin önüne gelen bacanağı ve oğulları, Yetiş’i konuşmak için aşağı çağırdı.

        BOYNUNDAN VE BİLEĞİNDEN YARALADILAR

        Bir süre sonra yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Y.K., sallama diye tabir edilen bıçak ile Yetiş’i boynundan ve bileğinden yaraladı.

        OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Ardından havaya ateş açan şahıslar olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN CAN VERDİ

        Ağır yaralanan ve Palu Devlet Hastanesine kaldırılan Ercan Yetiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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