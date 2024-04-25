Nisan ayı enflasyon beklentisi anketi yayımlandı! 2024 Nisan enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
Nisan ayı enflasyon verisi için geri sayım başladı. Emekli ve memur maaş zammını belirlemede önemli bir yeri bulunan enflasyon rakamları TÜİK tarafından son dakika açıklamasıyla kamuoyuyla paylaşılıyor. Milyonların merakla beklediği veriye ilişkin Nisan ayı enflasyon beklentisi tahmini Merkez Bankası'nın "Piyasa Katılımcıları Anketi" ile netleşti. İşte, "2024 Nisan ayı enflasyon oranı rakamları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtına dair detaylar...
Nisan ayı enflasyon oranlarının açıklanacağı tarihe artık kısa bir süre kaldı. TÜİK tarafından açıklanacak olan nisan ayı enflasyon verileri ile kira artış oranı ile 4 aylık enflasyon farkı netleşecek. Peki, 2024 Nisan ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İşte, Merkez Bankası tarafından paylaşılan Nisan ayı enflasyon beklenti tahmini anketi hakkında ayrıntılar...
TÜİK MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre; Nisan ayı enflasyon rakamları 3 Mayıs 2024 Cuma günü saat 10.00'da belli olacak.
2024 NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ ANKETİ
Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.
Buna göre, geçen ay yüzde 3,42 olan nisan ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,25'e indi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 44,19'dan yüzde 44,16'ya geriledi.
TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 36,70'ten yüzde 35,17'ye, 24 ay sonrası için yüzde 22,67'den yüzde 22,05'e indi.
Yıllık Enflasyon Beklentileri
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,19 iken, bu anket döneminde yüzde 44,16 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 36,70 iken, bu anket döneminde yüzde 35,17 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,67 ve yüzde 22,05 olarak gerçekleşmiştir.
12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri
2024 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 36,36 olasılıkla yüzde 30,00 – 33,99 aralığında, yüzde 38,96 olasılıkla yüzde 34,00 – 37,99 aralığında, yüzde 13,30 olasılıkla ise yüzde 38,00 - 41,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 32,81’inin beklentilerinin yüzde 30,00 – 33,99 aralığında, yüzde 34,38’inin beklentilerinin yüzde 34,00 – 37,99 aralığında, yüzde 20,31’inin beklentilerinin yüzde 38,00 – 41,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri
2024 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 28,70 olasılıkla yüzde 16,00 – 20,99 aralığında, yüzde 52,52 olasılıkla yüzde 21,00 – 25,99 aralığında, yüzde 9,08 olasılıkla ise yüzde 26,00 – 30,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 33,93‘ünün beklentilerinin yüzde 16,00 - 20,99 aralığında, yüzde 42,86'sının beklentilerinin yüzde 21,00 – 25,99 aralığında, yüzde 12,50‘sinin beklentilerinin yüzde 26,00 – 30,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.