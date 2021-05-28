Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-YaşamNisan ayı "Hizmet Üretici Fiyat Endeksi" sonuçları açıklandı
ABONE OL

Nisan ayı hizmet üretici fiyat endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin "Hizmet Üretici Fiyat Endeksi" sonuçlarını açıkladı. Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE),nisanda aylık bazda yüzde 3,43, yıllık bazda yüzde 26,26 yükseldi

Nisan ayı
AA

Buna göre, H-ÜFE nisanda bir önceki aya göre yüzde 3,43, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 9,75, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,26 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 18,76 artış gösterdi.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 33,93, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 25,97, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 10,47, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 20,24, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 16,78, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 24,41 arttı.

Aylık bazda, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 6,61, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,81, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,72, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 1,69 artış gerçekleşti. Gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,66, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,06 azalış görüldü.

H-ÜFE sektörlerinde yıllık en düşük artış yüzde 5,69 ile telekomünikasyon hizmetlerinde görüldü. Sinema filmi, video, TV programı yapımcılık, ses kaydı ve müzik yayımlama hizmetlerinde yüzde 9,53, yayımcılık hizmetlerinde yüzde 10,84 artış gerçekleşti. Buna karşılık su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 80,43, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 62,39, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 53,64 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

H-ÜFE sektörlerinde aylık en yüksek azalış yüzde 9,81 ile reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetlerinde görüldü. Büro destek ve diğer iş destek hizmetlerinde yüzde 2,73, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,66 azalış yaşandı.

Su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 21,17, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 10,32, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 9,64 ile aylık en fazla artan alt sektörler oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Salgının başından beri bütçeden 79 milyar TL harcadık'
İŞ-YAŞAM'İhtiyaç olursa makro ihtiyati tedbirler alırız'
Mayıs ayı Ekonomik Güven Endeksi açıklandı
İŞ-YAŞAMEkonomik güven azaldı
Nisan ayı dış ticaret istatistikleri açıklandı
İŞ-YAŞAMNisanda dış ticaret açığı azaldı
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Kredi büyüme oranlarının gerilemeye devam etmesi beklenmekte
İŞ-YAŞAMKavcıoğlu'ndan kredi büyümesi mesajı
Oruç Reis Gemisi'ni özel sektör işletecek - Haberler
İŞ-YAŞAMOruç Reis'i özel sektör işletecek
'Kadınların teknolojinin geleceğinde eşit fırsatlara sahip olması için çalışacağız'
İŞ-YAŞAM'Kadınlara eşit fırsat için çalışacağız'
Fed toplantısı ne zaman? Fed kararı ne olur?
İŞ-YAŞAMFed toplantısı ne zaman?
İSO Başkanı Bahçıvan: Dönen varlıklar kendisini enflasyona karşı koruyor
İŞ-YAŞAM'Yeniden değerleme önemli bir ihtiyaç'
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü
İŞ-YAŞAMİşsizlik maaşı başvuruları düştü
e-Defterler için süre bir hafta uzatıldı
İŞ-YAŞAMe-Defterler için süre bir hafta uzatıldı