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Haberler İş-Yaşam Nisan ayı tüketici güven endeksi sonuçları açıklandı
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Tüketici güveni 4.5 yılın zirvesinde

Nisan ayında tüketici güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 9.2 artarak Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Beklenti endeksin yatay seyretmesi yönündeydi. Gelecek 12 aya yönelik beklentilerdeki hızlı iyileşme bu sürpriz artışı getirdi

Nisan ayı tüketici güven endeksi sonuçları açıklandı
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Tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 9.2 yükseldi. TÜİK verilerine göre mart ayında ayında 80.1 olan endeks, nisanda 87.5 oldu.

Böylece endeks Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Beklenti endeksin nisanda yatay seyretmesi yönündeydi. Dolayısıyla yaşanan sert yükseliş sürpriz oldu.

Tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

GELECEK 12 AYA İLİŞKİN İYİMSERLİK ARTTI

Alt endekslere bakıldığında 'gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisinde' yüzde 14.7, 'gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisinde' ise yüzde 12.8'lik bir yükseliş yaşandığı görüldü. Bu alt endekslerdeki sert yükseliş genel endeksi yukarı çekti.

Tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Nisan 2023

Endeks Bir önceki aya göre
değişim oranı (%)
Mart Nisan Mart Nisan
Tüketici güven endeksi 80,1 87,5 -2,9 9,2
Mevcut dönemde hanenin maddi durumu 66,0 69,1 0,8 4,6
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi 79,6 89,8 -5,5 12,8
Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi 83,0 95,2 -3,3 14,7
Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi 92,0 96,1 -2,7 4,5

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