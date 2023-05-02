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Nisan ayında ihracat yüzde 17 geriledi

Nisan ayında Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17.2 gerileyerek 19,3 milyar dolar oldu

Nisan ayında ihracat yüzde 17 geriledi
HABERTURK.COM

Türkiye, Nisan ayında 19,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İlk 4 aylık ihracat 80,9 milyar dolara ulaşırken, son 12 aylık dönemdeki ihracat ise 251,7 milyar dolar oldu.

Nisan ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 gerilerken, ilk 4 aydaki düşüş yüzde 3 oldu.

1 - 30 NİSAN (bin $) 1 OCAK - 30 NİSAN (bin $)
2022 2023 Değişim ('23/'22) 2022 2023 Değişim ('23/'22)
23.331.476 19.315.406 -17,2 83.399.278 80.873.519 -3,0

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Nisan'ın küresel ve ulusal ölçekli gelişmelerin ihracata olumsuz yansımalarının hissedildiği bir ay olduğunu söyledi. Gültepe, şöyle devam etti:

"Genel Ticaret Sistemi (GTS) kayıtlarına göre Nisan'ı 19,3 milyar dolar ihracatla tamamladık. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 eksideyiz. Son 12 aylık ihracatımız yüzde 4,9 artışla 251,7 milyar dolara ulaşırken, Ocak-Nisan dönemini ise yüzde 3 kayıpla 80,9 milyar dolarla kapattık. Geçen ay ihracatımıza en yüksek katkıyı 2,7 milyar dolarla otomotiv sektörü verdi. İlk beşteki diğer sektörlerimiz 2,4 milyar dolarla kimya, 1,5 milyar dolarla hazır giyim, 1,2 milyar dolarla elektrik elektronik ve 1,1 milyar dolarla çelik şeklinde sıralandı. Hububat, zeytin ve zeytinyağı, savunma ve havacılık, yaş meyve-sebze, tütün ve fındık ihracatımızda geçen ay artış kaydettik. 14 ilimiz ihracatını artırdı. En çok ihracat yapan ilk beş ilimiz İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara oldu. Geçen ay bin 449 firmamız ihracat ailesine katıldı. Birim ihracat değerimiz ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,3 artışla 1,56 dolara yükseldi."

PARİTE AYLAR SONRA İLK KEZ İHRACATA POZİTİF KATKI VERDİ

Nisan ayında 217 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Gültepe, 81 ülkeye ihracatta artış kaydedildiğini vurguladı. Gültepe, Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkelerin ise Almanya, ABD, Irak, İtalya ve İngiltere şeklinde sıralandığını Suudi Arabistan ve Kazakistan'a ihracatta dikkat çekici artışlar kaydedildiğinin altını çizdi. Paritenin de uzun bir aradan sonra ihracata pozitif yansıdığını bildiren Gültepe, "Nisan ayında parite etkisi 152 milyon dolarlık artı değer sağladı. Ancak yıl başından bu yana parite etkisi sebebiyle 972 milyon dolarlık bir kaybımız var" dedi.

PAZAR KAYBI BAŞLADI

Türkiye'nin ulusal ve uluslararası gelişmelerin ihracata olumsuz yansımalarını hissettiği bir dönemden geçtiğini anlatan Gültepe, Avrupa ve ABD gibi küresel pazarlarda devam eden parasal sıkılaşma politikaları nedeniyle talepte durgunluğun devam ettiğini hatırlattı. Maliyet artışlarının küresel pazarlardaki rekabetçiliği olumsuz etkilediğini vurgulayan Gültepe, "Maliyet artışları kurdaki artışın çok üzerine çıktı. Bu nedenle rekabetçiliğimizi kaybetmeye başladık. Müşterilerimiz hem bizim fiyat tutturamamamız hem de düşen lojistik fiyatlarının etkisiyle alımlarını rakip ülkelere kaydırmaya başladılar. Her zaman söylediğimiz gibi kurun en az enflasyon kadar artması gerekiyor ki Türk ihracatçısı rekabetçiliğini koruyabilsin. Yoksa pazar kaybetmeye devam ederiz. Kaybettiğimiz müşterileri tekrar kazanmak ise yıllarımızı alabilir" dedi.

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