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Nisan'da aylık en yüksek reel getiri dolarda oldu

İHA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),2019 Nisan dönemi finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Nisan'da aylık en yüksek reel getiri dolarda oldu

en yüksek reel getiri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),2019 Nisan dönemi finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre; en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 2,35, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 3,65 oranlarıyla dolarda gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından euro yüzde 1,73 ve külçe altın yüzde 0,94 oranında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 1,46, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 6,75 ve BIST 100 endeksi yüzde 7,52 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde euro yüzde 3,02 ve külçe altın yüzde 2,22 oranında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 0,21, DİBS yüzde 5,57 ve BIST 100 endeksi yüzde 6,34 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Dolar üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,36, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,16 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,40, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,75 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre DİBS; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,04, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,02 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,88, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,61 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ DOLARDA GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde dolar; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,91, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18,59 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Diğer taraftan, BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 33,35, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 27,42 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.



 

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