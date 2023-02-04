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Nisan (ikinci) ara tatil ne zaman? 2023 MEB takvimi ile okullar ne zaman kapanacak?

Nisan ayında yapılacak ikinci ara tatil için gözler takvime çevrildi. Yarıyıl tatilinin son günleri yaklaşırken öğrenciler ve veliler Nisan ara tatilinin ne zaman yapılacağını araştırıyor. 2022 - 2023 MEB eğitim ve öğretim takvimine göre ikinci ara tatilin ne zaman yapılacağı belli oldu. İşte, Nisan ikinci ara tatilin tarihi...

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  • NİSAN (İKİNCİ) ARA TATİL ne zaman? 2023 MEB takvimi ile okullar ne zaman kapanacak ve kaç gün sürecek?

    Okullarda ikinci ara tatilinbe zaman ve hangi tarihte yapılacağı öğrebciler tarafından merakla bekleniyor. Yarıyıl tatilinin bitmesine az bir zaman kala Nisan ayında başlayacak olan ikinci ara tatil için araştırmalar yapılıyor. MEB tarafından yayınlanan takvime göre ikinci ara tatilin tarihi belli oldu.

     
  • NİSAN (İKİNCİ) ARA TATİL ne zaman? 2023 MEB takvimi ile okullar ne zaman kapanacak ve kaç gün sürecek?

    RAMAZAN BAYRAMI'NA DENK GELİYOR

    İkinci dönem ara tatili bu sene Ramazan Bayramı’yla benzer zamana gelecek. Diyanet dini günler takvimine göre 2023 Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma günü başlayacak ve 23 Nisan’da sona erecek. 

     
  • NİSAN (İKİNCİ) ARA TATİL ne zaman? 2023 MEB takvimi ile okullar ne zaman kapanacak ve kaç gün sürecek?

    NİSAN İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

    Okullar için yapılacak olan ikinci dönem Nisan ara tatili ise 17-20 Nisan tarihleri arasında uygulanacak. Hafta sonu ile birlikte ara tatil toplam 9 gün sürecek.
  • NİSAN (İKİNCİ) ARA TATİL ne zaman? 2023 MEB takvimi ile okullar ne zaman kapanacak ve kaç gün sürecek?

    OKULLLAR BU SENE NE ZAMAN KAPANACAK?

    2022 - 2023 MEB takvimine göre ikinci dönem 06 Şubat 2023 Pazartesi başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona ererek okullar kapanacak. 

     
  • NİSAN (İKİNCİ) ARA TATİL ne zaman? 2023 MEB takvimi ile okullar ne zaman kapanacak ve kaç gün sürecek?

    MEB 2022-2023 TAKVİMİ

    2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022'de başladı.

    Birinci ara tatil 14-18 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi.

    Yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında olacak.

    İkinci dönem 6 Şubat tarihinde başlayacak.

    17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında arasında ikinci ara tatil verilecek.

    21 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 16 Haziran’da tamamlanarak yaz tatiline girilecek.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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