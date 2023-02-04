Okullarda ikinci ara tatilinbe zaman ve hangi tarihte yapılacağı öğrebciler tarafından merakla bekleniyor. Yarıyıl tatilinin bitmesine az bir zaman kala Nisan ayında başlayacak olan ikinci ara tatil için araştırmalar yapılıyor. MEB tarafından yayınlanan takvime göre ikinci ara tatilin tarihi belli oldu.