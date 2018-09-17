Nişan töreninde kan aktı

Olay, saat 21.30 sıralarında Bilginler Mahallesi’nde yapılan nişan töreninde meydana geldi. İddiaya göre, bir çocuğa tokat atılmasının ardından tartışma çıktı. Büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Cafer Durgun, Sadettin Bulut (56) ve Mutlu Ersöz (27) bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Cafer Durgun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Jandarma ekipleri kavgaya karışan ve bıçaklama olayını gerçekleştirdiği iddia edilen E.Ç. ile çocukları C.Ç. ve E.Ç.’yi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

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