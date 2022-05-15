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Haberler Otomobil
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Nisanda en çok satan oto markaları belli oldu

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen ay en fazla satışı gerçekleştirilen markalar sırasıyla Renault, Fiat ve Ford oldu

Nisanda en çok satan oto markaları belli oldu
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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Nisan 2022'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,4 azalarak 60 bin 35 adet oldu.

Otomobil satışları nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 azalarak 45 bin 564 adet, hafif ticari araç satışları ise yüzde 10,4 artarak 14 bin 471 seviyesinde gerçekleşti.

ODD raporuna göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 8 bin 953 adetle Renault ilk sırayı aldı. Bunu 8 bin 703 satışla Fiat ve 6 bin 123 satışla Ford takip etti.

Volkswagen (VW) 5 bin 962 satışla dördüncü ve Toyota 4 bin 977 satışla beşinci sırada yer aldı.

Nisan ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 8 bin 304 ile Renault oldu. Bunu 5 bin 405 satışla VW ve 5 bin 272 satışla da Fiat izledi.

Hyundai, 4 bin 1 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Toyota 3 bin 868 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

LAMBORGHINI SATILMADI

Otomobil satışlarında 44 markanın yer aldığı listede, geçen ay Lamborghini ve Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı.

Nisan ayında 24 Lexus, 19 Maserati, 18 Porsche, 12 Jaguar, 3 Ferrari, 2 Aston Martin ve 2 Bentley satışı gerçekleştirildi.

HAFİF TİCARİNİN İLK 5'İ

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında 5 bin 79 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 3 bin 431 satışla Fiat ve 1.109 satışla Toyota izledi.

Peugeot 827 satışla dördüncü ve Citroen 790 satışla beşinci oldu.

Öte yandan, otomotiv sektöründeki arz-talep dengesindeki sorunlar devam etti.

Kovid-19 salgını nedeniyle bozulan arz talep dengesinde çip krizi, lojistik sorunu, konteyner sıkıntısı gibi sebepler ön plana çıkarken, daha sonra Rusya-Ukrayna savaşının ortaya çıkması nedeniyle sektördeki bulunurluk sorunu daha belirgin şekilde hissedilmeye başlandı.

Yarı iletken çip üretiminde önemli yeri olan neon gazının yaklaşık yüzde 90'ının Ukrayna'da üretilmesi ve paladyumun da yüzde 40'a yakın bir bölümünün Rusya'da bulunmasından dolayı bu ürünlerde tedarik sıkıntısı yaşanabileceği endişesi arttı.

Söz konusu gelişmeler ışığında, Türkiye otomotiv pazarında firmalar, "araç bulabildiği ölçüde" satış gerçekleştirebildi.

Geçen ay en fazla satış yapan otomobil markaları ve satış adetleri şöyle:

MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM
YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM
ALFA ROMEO 8 8 0 0 8 8
ASTON MARTIN 2 2 0 0 2 2
AUDI 1,051 1,051 0 0 1,051 1,051
BENTLEY 2 2 0 0 2 2
BMW 1,094 1,094 0 0 1,094 1,094
CITROEN 2,041 2,041 790 790 0 2,831 2,831
CUPRA 287 287 0 0 287 287
DACIA 2,179 2,179 0 0 0 2,179 2,179
DFSK 33 33 0 0 33 33
DS 237 237 0 0 237 237
FERRARI 3 3 0 0 3 3
FIAT 5,228 44 5,272 3,393 38 3,431 8,621 82 8,703
FORD 374 670 1,044 4,967 112 5,079 5,341 782 6,123
HONDA 0 1,875 1,875 0 0 1,875 1,875
HYUNDAI 2,194 1,807 4,001 353 353 2,194 2,160 4,354
ISUZU 0 81 57 138 81 57 138
IVECO 0 231 231 0 231 231
JAGUAR 12 12 0 0 12 12
JEEP 203 203 0 0 203 203
KARSAN 0 22 22 22 0 22
KIA 1,823 1,823 209 209 0 2,032 2,032
LAMBORGHINI 0 0 0 0 0
LAND ROVER 111 111 3 3 0 114 114
LEXUS 24 24 0 0 24 24
MASERATI 19 19 0 0 19 19
MAZDA 4 4 0 0 4 4
MERCEDES-BENZ 1,177 1,177 391 391 0 1,568 1,568
MG 171 171 0 0 171 171
MINI 41 41 0 0 41 41
MITSUBISHI 116 116 278 278 0 394 394
NISSAN 1,060 1,060 70 70 0 1,130 1,130
OPEL 592 592 315 315 0 907 907
PEUGEOT 759 759 827 827 0 1,586 1,586
PORSCHE 18 18 0 0 18 18
RENAULT 7,351 953 8,304 649 649 7,351 1,602 8,953
SEAT 592 592 0 0 592 592
SKODA 1,635 1,635 0 0 1,635 1,635
SMART 0 0 0 0 0
SSANGYONG 58 58 19 19 0 77 77
SUBARU 58 58 0 0 58 58
SUZUKI 125 125 0 0 125 125
TOYOTA 3,681 187 3,868 1,109 1,109 3,681 1,296 4,977
VOLKSWAGEN 5,405 5,405 557 557 0 5,962 5,962
VOLVO 260 260 0 0 260 260
TOPLAM: 18,828 26,736 45,564 8,463 6,008 14,471 27,291 32,744 60,035

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