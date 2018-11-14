Intan Syari ve Rio Nanda Pratama 11 Kasım'da evlenecekti, ancak doktor olan Pratama, düğünden önce bir konferans için Cakarta'dan Pangkal Pinang'a uçarken, uçaktaki diğer 188 kişiyle birlikte hayatını kaybetti.

Syari ise fotoğrafı nişanlısının zon arzusunu yerine getirmek için tek başına düğün fotoğrafı çektirdi.

Intan Syari, Instagram'da paylaştığı fotoğrafında "Tarif edilmez bir acı duymama rağmen senin için hala gülümseyebiliyorum. Bana hep söylediğin gibi güçlü olmak zorundayım" sözlerine yer verdi.

Syari'nin "ilk aşkım" dediği nişanlısıyla ortaokuldan beri arkadaş oldukları belirtiliyor. Syari, nişanlısının düğünden önce "Ben düğüne yetişemezsem, sen makyajını yap, gelinliğini giy, beyaz çiçeklerle fotoğraf çektirip bana yolla" diye espri yapmıştı.

Cakarta-Pangkal Pinang seferi sırasında kalkışından hemen sonra denize düşen Boeing 737 tipi uçakta kurtulan olmamıştı.

Bir teknik arıza sonucu düştüğü tahmin edilen uçağın kara kutularından biri bulunmuştu. Ancak kara kutudaki verilerin analizinin aylar alabileceği belirtiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ