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Nissan ekim ayı kampanyalarını duyurdu

Japon otomotiv üreticisi Nissan, Ekim ayı kampanyasıyla 70 bin TL’ye varan finansman desteğini yüzde 0 faiz imkanıyla sunuyor. Tüm modellerde ek faizsiz finansman desteği sunan marka, ayrıca 15 aya varan vade sunuyor

11.10.2018 - 13:11 | Güncelleme:  

Türkiye’deki 25'inci yılını kutlayan Nissan, 31 ekime kadar geçerli olacak kampanyasını duyurdu.  Tüm modellerde faiz oranını “yüzde 0” olarak belirleyen Japon marka, 70 bin TL’ye varan kredi tutarları için 15 aya varan vade sunuyor.

Markanın SUV modeli Qashqai, otomatik vites seçeneğinde 134 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken aynı zamanda 50 bin TL’ye sıfır faiz ve 14 ay vadeli finansman desteği ile alıcılarını bekliyor. Ayrıca Qashqai’nin Visia versiyonları 10'' dokunmatik ekranlı multimedya sistemi hediyeli olarak sunuluyor.

Nissan’ın bir diğer lSUV modeli X-Trail ise yüzde 0 faizli ve 14 ay vadeli 70 bin TL finansman desteği ile satışta. Ayrıca, sınırlı sayıda Nissan X-Trail 1.6 Dizel Otomatik Platinum, bej iç döşeme seçeneği ile birlikte Ekim ayında 245 bin 900 TL fiyatıyla satışa sunuldu.

Markanın B-segment SUV modeli Juke’un sunroof’lu dizel versiyonu hurda teşvikiyle birlikte 106 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla bayilerde yerini alırken, 40 bin TL’ye varan ve 14 ay vadeli, yüzde 0 faizli finansman desteği sunuyor. Ayrıca, tüm Juke’larda 8'' dokunmatik ekranlı multimedya sistemi hediye olarak veriliyor.

Nissan'ın şehir otomobili Micra, otomatik vitesli versiyonlarda hurda teşvikli olarak 68 bin 950 TL’den başlayan fiyatlar ve 30 Bin TL için 14 ay yüzde 0 faiz oranı ile Nissan Yetkili Satıcıları’nda alıcılarını bekliyor. Nissan’ın pick-up’ modeli Navara, Ekim ayı boyunca 125 bin 900 TL’den başlayan fiyatlara ek olarak, 50 Bin TL için 15 ay yüzde 0 faiz avantajı ile satışta olacak. 

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