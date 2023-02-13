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Nissan'ın net kârında düşüş

Japon otomotiv üreticisi Nissan, Nisan-Aralık 2022 dönemi net kârının, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42,9 düştüğünü açıkladı

Nissan'ın net kârında düşüş
AA

Nissan'ın Nisan-Aralık 2022 dönemi net kârı, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42,9 düşerek 115 milyar yen (877 milyon dolar) oldu.

Satış gelirlerinin yüzde 21,9 artışla 7,5 trilyon yene (57 milyar dolar) yükseldiği 9 aylık dönemde, firmanın işletme kârı yüzde 51,4 artışla 289,8 milyar yene (2,2 milyar dolar) çıktı.

Net kâr düşüşünde ham madde maliyetlerinin yükselişi ile yarı iletken tedarik açığının olumsuz etkilerinin hissedildiği vurgulandı.

Nissan CEO'su Makoto Uchida, açıklamada, üçüncü çeyrekte iş piyasalarının durumunu oldukça zorlu olarak niteledi.

Uchida, "Gelecekteki iş ortamını ön görmek zor. Mali yıl tahminleri için çabalarımızı dördüncü çeyrekte kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Nissan, mart 2023'te sona erecek 2022 mali yıl kapsamlı beklentilerini koruduğunu bildirdi.

10,9 trilyon yen (82,9 milyar dolar) satış geliri hedefleyen Japon firma 155 milyar yen (1,17 milyar dolar) net kar, 360 milyar yen (2,73 milyar dolar) işletme kârı bekliyor.

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