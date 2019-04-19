Japon otomobil üreticisi Nissan, Mart 2020'de sona eren mali yıl için küresel üretimi yaklaşık yüzde 15 oranında düşüreceğini bildirdi.

Japonya'nın Nikkei gazetesinde yer alan habere göre, Nissan atacağı adımlar ile eski CEO'su Carlos Ghosn tarafından teşvik edilen agresif büyüme planlarından uzaklaşıyor.

Satış operasyonlarını daraltmayı planlayan Nissan'ın hamlesinin, ABD dahil denizaşırı pazarlarda zayıf satışlarla karşı karşıya kalan şirketin on yıldan daha uzun bir süre içindeki en fazla üretim kesintisi olacak.

Nissan'ın tedarikçilerine dayandırılan habere göre, Nissan 2019 mali yılında yaklaşık 4.6 milyon adet üretim yapmayı hedefliyor.

İTTİFAKA GÖLGE DÜŞÜREBİLİR

Nikkei, söz konusu adımın şirketin kârını etkileyebileceğini ve Nissan'ın Fransız otomobil üreticisi Renault ile ortaklığına gölge

düşürebileceğini bildirdi.

Nissan'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise, söz konusu haberin kendi açıklanmasına dayanmadığı vurgulanarak, şirketin spekülasyonlar hakkında söyleyecek bir sözünün olmadığı belirtildi.