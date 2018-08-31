Nitra - Zlate Moravce maçı istatistikleri

Slovakya Süper Lig heyecanı devam ediyor. Nitra, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Zlate Moravce takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 20:00. Maç öncesi Nitra 3 puanla 11. sırada, Zlate Moravce 6 puanla 9. sırada bulunuyor. Ev sahibi Nitra, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Zlate Moravce, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 507 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Nitra kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.20, Zlate Moravce sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler.

Nitra son haftadaki Senica müsabasında 5-2 kazandı.

Zlate Moravce ise Podbrezova karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Nitra, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Nitra, kendi sahasında 2 gol attı, 3 gol yedi.

Zlate Moravce, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Zlate Moravce, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

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