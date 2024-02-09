‘Niyetler 2’ sergisi Akbank Sanat'ta

Açık Diyalog İstanbul ve Akbank Sanat iş birliği ile bu sene beşincisi gerçekleştirilecek “Çağdaş Sanat ve Küratörlük” Seminer Programı’nın ikinci dönem mezunlarının sergisi 9 Mart'a kadar Akbank Sanat’ta sanatseverlerle buluşuyor.

‘Niyetler 2’, katılımcı küratör adaylarının, insanın kendi varoluşu ve yaşamı üzerine düşünmeye ve sorgulamaya yönlendiren niyetleriyle oluşturdukları projeleri sergiliyor. Bu özgün eserler, aynı mekân için tasarlanmış olmalarına rağmen yaşama farklı açılardan bakan projeleri bir araya getirerek izleyicilere benzersiz bir deneyim sunuyor.

Ücretsiz olarak ziyarte açık olan sergi, farklı konseptlerle geliştirilen eser seçkileri, bir arada sergilenerek, yeni bağlamsal ilişkiler yaratması niyetiyle gerçekleştiriliyor. İnsan varoluşuna dair çeşitli perspektifleri bir araya getirerek izleyicilere sayısız dünya görüşü sunma potansiyeli taşıyor.

Akbank Sanat, bu etkileyici sergi ile sanatseverlere, çağdaş sanatın güçlü ve çeşitli ifadesini keşfetme fırsatı sunarken, genç küratör adaylarının vizyonlarına da vurgu yapmayı amaçlıyor.

Sergi Katılımcıları: Canberk Akçal, Oya Aşan Yüksel, Gamze Baktır, Ecem Naz Çakır, İlke Çolak, Burçak Fakıoğlu Yakıcı, Tülay Haspulat, İdil Kemaloğlu, Egenur Öztelli, Arzu Sancar, Özüm Ezgi Satılmış, Mine Söyler, Tuba Terhan, Melike Yürekli