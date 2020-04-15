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Nizip'te bir mahalle karantinaya alındı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

karantina
AA

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alındı.

İlçeye bağlı 400 kişinin yaşadığı, 55 haneli İntepe Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine, mahallede 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.

Karantinaya alınan mahalle giriş ve çıkışa kapatıldı.

Öte yandan, daha önce Aşağıçardak Mahallesi ile ilçe merkezindeki 29 hanede uygulanan karantinanın devam ettiği bildirildi.

 

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